الامارات | الخوري: 500 مليون درهم لدعم المشروعات الصغيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الخوري: 500 مليون درهم لدعم المشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن دولة الإمارات تنظر بأهمية بالغة إلى دور ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحولات التي تشهدها الاقتصادات العالمية.

وأضاف على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، أن هناك مبالغ بقيمة 500 مليون درهم لتطوير هذه المشروعات خلال العام الجاري، وأيضاً لدعم الشباب المواطن الذي يرغب في الدخول إلى القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المبلغ خلال العام الجاري أكبر، مقارنة بمخصصات عام 2018.

وأكد الخوري أن هناك ميزانية مرصودة من قبل مصرف الإمارات للتنمية، لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن الإمارات أخذت على عاتقها دعم هذا القطاع بشكل كبير يعكس أهميته وحيويته.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في إطار سياسات دعم هذه الشركات، لافتاً إلى أن العمل مستمر على إدراج رواد الأعمال من الموردين المسجلين في «البرنامج الوطني لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، في سجل الموردين ونظام الشراء الإلكتروني المعمول به في المشتريات الحكومية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.