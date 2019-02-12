الامارات | البنك الدولي: المنطقة تحتاج إلى 300 مليون وظيفة جديدة بحلول 2050

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: المنطقة تحتاج إلى 300 مليون وظيفة جديدة بحلول 2050 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى 300 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2050.

وشدد خلال جلسة بعنوان: «صناديق التنمية.. توجهات استثمارية جديدة»، على ضرورة تنويع الاقتصادات والترقية بها إلى مستويات أعلى، لافتاً إلى أن رأس المال البشري ركيزة أساسية في المعادلة.

وأوضح أن دولة الإمارات بذلت جهداً جباراً لتنويع قاعدتها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس متانتها وقدرتها على التأقلم مع التغيرات المستقبلية.

في السياق نفسه، قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إنه تم تخصيص 84 مليار درهم من المنح والقروض الاستثمارية في الآلاف من المشروعات في أكثر من 90 دولة خلال السنوات الماضية، مبيناً أن الصندوق يسعى إلى تقييم الدول المعنية، أخذاً بعين الاعتبار أولوياتها والموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية.