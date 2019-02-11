جده تشهد الاربعاء القادم انطلاقه معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته التاسعه بمشاركة٢٠٠ عارض...



جده-أمل العامري

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وبحضور صاحب السمو الأمیر سعود بن جلوي مستشار امير منطقة مكة المكرمة ووكیل محافظ جدة تنطلق النسخة التاسعة من معرض جدة الدولي للسیاحة والسفر یوم الأربعاء القادم ١٣ فبرایر والذي یستمر إلى الجمعة ١٥ فبرایر ٢٠١٩ بقاعة المؤتمرات في جدة ھیلتون برعایة الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني كراعي رسمي وعطلات السعودیة كراعي رئیسي و وزارة السیاحة الإندونیسیة كراعي رئیسي، وطیران ناس كناقل رسمي والوفاق لتأجیر السیارات كراعي استراتیجي.

ویشارك في المعرض أكثر من ٢٠٠ عارض یمثلون ٢٩ دولة كما یمثلون ١٦ فئة من خدمات السیاحة والسفر.

ویعرض ھذا الحدث الدولي على مدار ثلاثة أیام، مجموعة واسعة من الوجھات السیاحیة، فنادق ومنتجعات، شركات الطیران، تقنیات السفر، السیاحة العلاجیة والتعلیمیة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات السیاحة والسفر.

كما یقدم فرصة فریدة للمستثمرین والعاملین في ھذا القطاع الحیوي للالتقاء تحت مظلة واحدة والتواصل بینھم لتبادل الخبرات والخدمات والقیام بالأعمال التجاریة، وأیضا لتسویق خدماتھم للزوار بشكل مباشر

وتھدف اللجنة المنظمة للمعرض إلى استقطاب أكثر من ٣٠.٠٠٠ زائر من المتخصصین في قطاعات السیاحة والسفر المختلفة من المستثمرین والمدراء وأیضا من الزوار العموم الراغبین في التعرف مباشرة على خدمات السفر المعروضة إضافة إلى استكشاف أبرز الوجھات السیاحیة في إطار التخطیط لرحلاتھم السیاحیة القادمة.

وأعلنت مایا حلفاوي رئیسة اللجنة المنظمة للمعرض ومدیرة "فور إم" الجھة المنظمة للمعرض في مؤتمر صحفي عقد اليوم في جده بحضور كل من نائب مدير هيئه السياحة والتراث الوطني مشعل السديري والسيد ردين سجيت نائب وزير السياحة للتنشيط السياحي الاندونيسي و فهد باهذيله ممثل عطلات السعوديه واحمد المسيند من طيران ناس وعبدالله العرفج من الوفاق لتأجير السيارات أن ھذه النسخة سوف تقدم للزوار والمھتمین ثمانیة وجھات سیاحیة جدیدة وھي ھونج كونج، فنلندا، إسبانیا، موریشیوس، المغرب، كوسوفو، الفیتنام ونیوزیلاندا.

وأضافت أن اللجنة المنظمة كانت حریصة خلال التحضیر للمعرض على جلب وجھات سیاحیة جدیدة من أجل تنویع العروض السیاحیة المقدمة للحضور من حیث الجودة وأیضا من خلال تنوع المواقع الجغرافیة للوجھات السیاحیة المشاركة. ھذا بالإضافة إلى مشاركة السیاحة السعودیة كراعي مشارك وزیادة عدد الشركات والفنادق المحلیة المشاركة والتي تقدم خدمات وبرامج سیاحیة داخل المملكة.

واعربت مايا حلفاوي عن شكرها وتقديرها لسمو محافظ جدة الامير مشعل بن ماجد لدعمه الكبير للفعاليات والمعارض التي تشهدها مدينه جدة

كما شكرت سمو الامير سعود بن جلوي لتدشين فعاليات المعرض

وأشار المھندس حمزة ناصر المدیر التنفیذي للمعرض إلى أن ھذا الحدث یتم تنظیمھ للسنة التاسعة على التوالي في وقت یشھد فیھ ھذا القطاع نموا سریعا بفضل الجھود التي تبذلھا الھیئة العامة للسیاحة وتیرة الوطني إضافة إلى مختلف المجھودات والدعم المقدم من القطاعات ذات العلاقة كما أن إدماج قطاع السیاحة من ضمن أولویات رؤیة المملكة ٢٠٣٠ سیمكن من تسریع وتیرة ھذا النمو ویرفع من

كفاءتھ في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أوضح أن الإحصاءات المحلیة والدولیة تؤكد ھذا النمو حیث أن إحصاءات مركز المعلومات السیاحیة "ماس" الأخیرة كشفت عن عدد الوظائف في القطاع السیاحي الذي تجاوز الملیون وظیفة فیما تجاوز عدد الرحلات السیاحیة الوافدة ٢١،٥ ملیون رحلة بإنفاق ١١٧.٧ ملیار ریال، فیما وصل عدد الرحلات السیاحیة المغادرة إلى ٢١.٢ ملیون رحلة وإنفاق ٨٤ ملیار ریال.

یذكر أن المعرض یسعى دائما لتطویر أدائھ بالشكل الذي یرضي كافة الرعاة والمشاركین وأیضا العمل على تنویع الوجھات السیاحیة والخدمات المعروضة لتلبیة احتیاجات ورغبات الزوار من الأفراد والعائلات على حد سواء كما تنوه اللجنة التنظیمیة أن أبواب المعرض مفتوحة بالمجان طیلة أیام المعرض من الساعة ٤ عصرا إلى ١١ مسا ًء.

الجدير بالذكر أن ضيف الشرف دوله تونس وشركة انتروا راعي استراتيجي وفندق هلتون الراعي المستضيف واكس اف ام راعي اذاعي