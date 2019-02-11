مجموعة تيراسيل: الرواج الكبير للمشاريع الجاهزة في عام 2019

في ظل المناخ الاقتصادي دائم التغير والطلب المستمر على "أفضل المنتجات وأحدث التوجهات"، يتوجب على قطاعات التطوير العقاري والمقاولات والتصميم والتجارة مواكبة هذا التغيير والنمو مع دخول عام 2019. إذ يبحث العملاء على أفضل العمليات والمشاريع مقابل القيمة المادية التي يدفعونها.

وفي هذا السياق، تبرز المشاريع الجاهزة كحلول فعالة لأنها تعتمد على التعاون الجماعي وتحقق نتائج سريعة. ونتيجة لذلك، توفر هذه الاستراتيجية الجديدة نتائج مالية أكبر بكثير مقارنةً بعمليات التجديد السابقة واستكشاف أحدث التقنيات والعمليات والحلول الخاصة بتنفيذ المشاريع. ومع تسارع وتيرة المتغيرات التي يشهدها العالم، يعدّ تعزيز الإنتاجية والقدرات والكفاءات من ركائز النجاح الرئيسية التي تقوم عليها شركات الحلول الجاهزة. وهذا بدوره يؤدي إلى التقليل من العقبات والخلافات التي قد تطرأ بين الأطراف المشاركة، كما أنه يسلط الضوء على الجهات الفاعلة في القطاع، إضافةً إلى إعداد الشركات لتلبية الشريحة الأكبر من المستهلكين والتي تتمثل في جيل الألفية.

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وبعد أن حلّ جيل الألفية محل جيل الخمسينيات والستينيات، أصبح أفراد هذا الجيل اليوم يشكلون الفئة الرئيسية من قادة الغد وصناع القرار. وتتأثر قاعدة العملاء المستقبليين هذه بشكل كبير بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، لذا فإنهم يبحثون عن المشاريع والأعمال الجاهزة التي تقدم حلولاً متكاملة، كما أنهم يبحثون عن السرعة والفعالية في عمليات التسليم. وقد شارك هذا الجيل في كافة التغيرات التي ظهرت نتيجة التكنولوجيا الحديثة التي تتكيف وتتطور مع تغيرات العصر بسرعة مذهلة. ولن يشهد هذا الجيل أبداً غياب الكفاءة والتكنولوجيا وصعوبة الوصول إلى المعلومات في شتى جوانب الحياة، الأمر الذي من شأنه أن يغيّر الطريقة التي سيعيش ويعمل بها الناس في المستقبل. فمنذ لحظة ولادتهم، يحظى أفراد هذا الجيل بمسار يختلف اختلافاً كبيراً عن حياة الأجيال الأكبر سناً.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب على الشركات متعددة التخصصات ابتكار وتطوير حلول خدمات متكاملة ترتقي بالعمل والحياة في آن معاً. ومن أجل توفير الفرص والقيمة للعملاء والموظفين والمستثمرين والشركاء، لا بد من وضع معايير جديدة في القطاع ترتكز على النزاهة والإبداع في التصميم والجودة والابتكار.

ومن خلال الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية، بما في ذلك إدارة العمليات عبر نظم تخطيط موارد المؤسسات الأكثر شمولية؛ وإدارة عمليات الإنتاج باستخدام تقنيات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب، وإدارة التصميم وفق عمليات نمزجه معلومات البناء، إلى جانب الحرص على أن تشكل التكنولوجيا والابتكار الركائز الأساسية لجميع العمليات في كافة نواحي الأعمال والمشاريع الجاهزة، يمكن تأسيس شركات رائدة وقادرة على إعادة تعريف مشهد القطاع بالنسبة للعام الجديد والجيل التالي من القوى العاملة والعملاء.