الامارات | نجاح أول عملية استئصال المرئ في مستشفى الإمارات التخصصي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية استئصال المرئ في مستشفى الإمارات التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الطاقم الطبي في مستشفى الإمارات التخصصي في دبي، بإجراء أول عملية جراحية لاستئصال المريء، لمريض عربي مصاب بسرطان المريء 50 عاماً، تحت إشراف الطبيب الإماراتي، البروفسور علي الدعمي، استشاري الجراحة في المستشفى، وزميل الكلية الملكية الأميركية، وجراح سابق في جامعة هارفرد. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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