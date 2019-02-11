الامارات | سارة الأميري: إطلاق مسبار الأمل في يوليو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الأميري: إطلاق مسبار الأمل في يوليو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادة وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، سارة الأميري، بأن مركز محمد بن راشد للفضاء، سوف يطلق مسبار الأمل إلى المريخ في شهر يوليو من العام 2020، لافتةً إلى أن مسبار الأمل أحد المجالات التي أتيحت للمرأة الإماراتية والتي أثبتت فيها كفاءتها وقدرتها على القيام وإنجاز الأعمال الكبيرة، إذ إن برنامج الدولة للمريخ يعمل به عدد من المهندسات الإماراتيات إلى جانب إخوانهن من المهندسين.

وطالبت المرأة بضرورة خوض التحديات والإيمان بقدراتها في إنجاز المهام العظيمة، لافتةً إلى أن دولة الإمارات بُنيت على مشاركة النساء مع الرجال في عملية التطوير والبناء، فلم تتجاهل 50% من المجتمع الإماراتي، وهي نسبة تمثل النساء في المجتمع.

من جانبها قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، هيلين كلارك، إن المرأة على الرغم من إمكاناتها الكبيرة التي تؤهلها لتولي المناصب القيادية، لكنها أنها لا تقبل بتولي هذه المهام إلا إذا كانت مؤهلة بنسبة 120%، فيما الرجل يقبل بتولي المناصب في حال تأهله بنسبة 60%.

وأضافت أن أقل من 6% من الوزراء على مستوى العالم هم من النساء، كما أن 6% من ملوك العالم من النساء، مطالبة بضرورة دعم العنصر النسائي في القيادة بشكل أفضل.