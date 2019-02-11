الامارات | خليفة بن زايد يصدر قانوناً بشأن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن زايد يصدر قانوناً بشأن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بشأن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

ونص القانون على أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة تنمية المجتمع.

وتهدف الهيئة إلى تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين ولها في سبيل ذلك مباشرة إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للهيئة واقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي من قبل الحكومة إلى المستحقين ورفعها إلى الدائرة لاعتمادها من المجلس التنفيذي، وإجراء البحوث الاجتماعية والدراسات المتعلقة بمجالات عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات منها، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع البرامج اللازمة لدعم المستحقين وتمكينهم من الوصول إلى الاكتفاء والاستقلال المالي.

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كما تختص الهيئة بإعداد سجل يحتوي على بيانات المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي ونشر ثقافة الإدارة المالية لدى المستحقين لتعزيز الوعي المالي لديهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة كافة أشكال الدعم الاجتماعي وتأثيراتها المالية والاجتماعية ورفع المقترحات بشأنها إلى الدائرة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمد في سبتمبر العام الماضي برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسة، هي تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة.

وتندرج هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ضمن محور تنمية المجتمع.