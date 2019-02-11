خليفة بن محمد آل نهيان يكرم جمعية الفجيرة الثقافية









كرّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بجائزة "أفضل مشروع إماراتي خارج الدولة" خلال "عام زايد"، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز مبادرة 101 فكرة وفكرة، الذي نظمته جمعية واجب التطوعية في جامعة السوربون بأبوظبي تحت شعار "هكذا نحتفل في عام زايد".

تسلم الجائزة صابرين اليماحي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الثقافية، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسؤولين والسفراء وجمع غفير من أصحاب المبادرات الوطنية. وقالت اليماحي "إن مبادرة "مئة فكرة وفكرة" هي احتفاء بعبقرية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في بناء الإنسان، وترسيخ لإرثه العظيم الذي خلده، رحمه الله، عبر المنجزات التنموية والحضارية والإنسانية الكبيرة التي أبهرت العالم أجمع.. مضيفةً أن فوز جمعية الفجيرة الثقافية بهذه الجائزة القيمة، يجعلها أمام مسؤولية أكبر في مواصلة طريق التميز والإبداع في فعالياتها وأنشطتها المحلية والدولية كافة".