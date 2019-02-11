صبحي شعشاعه فائز اخر بمكافأة الـ 50,000 ألف درهم إماراتي من "العربية للسيارات"

قدمت "العربية للسيارات"، شركة السيارات الرئيسية في "مجموعة عبد الواحد الرستماني" والوكيل الحصري لسيارات "رينو" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، مكافأة نقدية فورية وقيمتها 50,000 درهم إماراتي للسيد صبحي شعشاعه بعد شرائه لإحدى سياراتها الجديد من طراز "رينو ميجان"، وذلك في إطار حملة "رينو" الترويجية التي جرت خلال مهرجان دبي للتسوق.

واشترى صبحي شعشاعه، وهو مواطن تركي يشغل منصب نائب رئيس خدمات تكنولوجيا المعلومات في شركة "داتا تاغ للتكنولوجيا"، سيارة لابنه. وقد أبدى سعادة كبيرة لفوزه بالمكافأة النقدية مع بطاقة امسح واربح، ليكون بذلك ثالث شخص محظوظ يفوز بهذه المكافأة المجزية.

وقدمت "العربية للسيارات" لجميع عملاء "رينو" مكافآت نقدية فورية ضمن إطار هذه الحملة حيث منحت عملائها فرصة أسبوعية للفوز بمكافأة نقدية قدرها 50,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى مكافآت نقدية أخرى لبقية العملاء تبدأ من 2000 درهم إماراتي* من خلال بطاقات امسح واربح.

ويهذه المناسبة، قال صبحي شعشاعه: "كانت المكافأة النقدية مفاجأة سارة للغاية، وسبباً إضافياً لسعادة عائلتي بعد أن اشتريت سيارة جديدة لابني. إنني أتعامل مع شركة ’العربية للسيارات‘ منذ 4 سنوات، ولم ألقى يوماً سوى التميز عن إجراء خدمات الصيانة السنوية. وإنني أثق بجودة الخدمات التي تقدمها عبر مرافقها المتميزة، كما أنني على يقين بأنني سأحصل معها على قيمة مجزية لقاء ما أدفع. لذا عندما قررت شراء سيارة جديدة لم أتردد لحظةً في اختيار ’العربية للسيارات‘. وقد نالت سيارة ’رينو ميجان‘ إعجاب ابني لجمال تصميمها، ومستوى أدائها وأمانها العاليين".