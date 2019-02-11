الامارات | محمد بن راشد يطلع على نموذجي وحدات النقل المعلقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلع على نموذجي وحدات النقل المعلقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على نموذجين من وحدات النقل المُعلقة، وهو نظام مستقبلي للتنقل، تدرسه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع شركة "سكايواي جرينتيك" SKYWAY GREENTECH، وتعد إحدى مبادرات الهيئة لمستقبل التنقل في الإمارة.

جاء ذلك خلال تفقد سموه لنموذجي وحدات النقل المعلقة على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي .

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لشرح من المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة مطر الطاير، حول نموذجي نظام الوحدات المعلقة الذي يمتاز باستخدام مساحة أرض أقل بعدة مرات مقارنة بالأنظمة التقليدية ذات السعة نفسها، وكفاءة استخدام الطاقة، الذي يقل بمقدار خمس مرات عن المركبات الكهربائية.

وقال الطاير " يمتاز النموذج الأول من وحدات النقل المعلقة (Unibike) بصغر الحجم وخفة الوزن، ويتحرك بعجلات فولاذية على سكك معلقة، ويجمع بين مزايا المركبة الكهربائية ذات الأداء العالي وبين المزايا الرياضية والترفيهية، إلى جانب أنظمة الطاقة الكهربائية لحركة العربة، ويمكن تزويد العربة بمولد كهربائي بأسلوب الدراجة الهوائية، إذ يمكن للركاب تحريكها وتتسع لراكبين اثنين، وتبلغ السرعة القصوى للوحدات المعلقة 150 كيلومترا في الساعة".

وأوضح الطاير أن النموذج الثاني من وحدات النقل المعلقة (Unicar)، صمم لنقل الركاب لمسافات طويلة، وتمتاز بتناغمها مع التصميم العصري والمعايير العالمية التي تنتهجها دبي، وتساعد هذه الأنظمة فائقة الحداثة والمبتكرة على رفع انسيابية التنقل من خلال إنشاء شبكة عالية الارتفاع تصل بين الأبراج الشاهقة، وتتراوح سعة هذه الوحدات بين أربعة إلى ستة ركاب جلوساً، وتمتع بمميزات أمان وسلامة عالية.

وقال مطر الطاير إن مبادرة وحدات النقل المعلقة تأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، كما تأتي في إطار مساعي الهيئة لتحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول لوجهاتهم النهائية.