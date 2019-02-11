محمد بن راشد يكرّم وزير الصحة الأفغاني الأفضل في العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الدكتور فيروز الدين فيروز، وزير الصحة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بجائزة «أفضل وزير في العالم»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة التي تعقد في دبي خلال الفترة من 10 - 12 فبراير/ شباط الحالي. حضر التكريم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، وسعد الحريري، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ، ومحمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. واختير فيروز الدين فيروز، من بين 6 مرشحين نهائيين للجائزة التي تنظمها القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع مؤسسة «بي دبليو سي» التي تولت مهمة استكشاف التجارب المميزة ومتابعة إنجازات الوزراء، وتقييم مدى الأثر الإيجابي الذي أحدثوه على مستوى العمل الحكومي والمجتمع، فيما تولت لجنة مكونة من رؤساء المنظمات الدولية والقطاع الخاص العالمي عملية تقييم الترشيحات واختيار أفضل المرشحين.

مسيرة متميزة

قاد فيروز الدين فيروز مبادرة تلقيح 9.5 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات صحية لأفغانستان، و»استراتيجية الصحة الوطنية 2020»، وخلال فترة عمله وزيراً للصحة، حققت توقعات معدل الأعمار عند الولادة ارتفاعاً بمقدار 7 سنوات، وانخفض معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات بمعدل 44%، وتراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 19 في المئة.

معايير

سبقت الإعلان عن الفائز، دراسة ملفات المرشحين النهائيين الستة من أفغانستان وفنلندا وناميبيا وإندونيسيا، إضافة إلى وزيرين من الهند، من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء دوليين وشخصيات بارزة، يمثلون جهات عالمية محايدة من خلال بحث معمق في إنجازاتهم، واختيار أكثرهم تميزاً للفوز بجائزة الوزير الأفضل عالمياً، التي لا تستقبل ترشيحات لوزراء من دولة الإمارات، حفاظاً على الاستقلالية والحيادية.

وتمت عملية البحث والتقييم وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على المشاريع والمبادرات التي أطلقها، أو نفذها الوزراء المرشحون، إضافة إلى توظيف الابتكار في تنفيذ المشاريع الحيوية التي عملوا عليها، وما كان لها من أثر إيجابي ومستدام في حياة الشعوب، إلى جانب حجم تمتعهم بسمات القائد المؤثر والناجح، والآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية الملموسة لعمل المرشح في الإنسان والمجتمع، والإنجازات والنتائج القابلة للقياس التي حققها خلال توليه مهامه، ومستوى الابتكار والإبداع والريادة في المبادرات والبرامج التي أطلقها.

الفائزون في الدورات السابقة

فاز بالجائزة على مدار السنوات الثلاث الماضية وزراء من ثلاث قارات كانت لهم بصمة مؤثرة في واقع مجتمعاتهم ومستقبلها، حيث فاز في النسخة الأولى من الجائزة عام 2016 جريج هانت، وزير البيئة والقائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، وفازت في النسخة الثانية أوا ماري كول سيك، وزيرة الصحة في جمهورية السنغال، أما في النسخة السابقة للجائزة ففازت فيها سيري مولياني أندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا.