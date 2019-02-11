الامارات | خبراء يطالبون مؤسسات التعليم العالي بتأهيل الطلبة لمهارات المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يطالبون مؤسسات التعليم العالي بتأهيل الطلبة لمهارات المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المتحدثون في جلسة المهارات المتقدمة في ثاني أيام تلقمة العالمية للحكومات، مسؤولية مؤسسات التعليم العالي في تطوير وتأهيل الطلبة لمهارات المستقبل.

وقال رئيس Linkedin في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جون هيرليهي: نرى حركة آنية لتغير سوق العمل على مستوى العالم، لذلك نحتاج إلى مهارات مرنة تفيد المتعلم على مدى 45 عاما مستقبلا.

ولفت وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن ثلث طلابنا حالياً سوف يندرجون في أعمال غير موجودة اليوم.

وطالبت عضو في مجلس الأعيان الأردني، هيفاء نجار، بضرورة إعادة تحديد التعليم داخل المدارس وخارجها، وعلى البرامج الجامعية أن تركز على الهوية الإنسانية وتغذية الخيال والمهارات، ومن الضروري الربط بين المدارس والجامعات.

وأضافت: يجب على الأساتذة والمعلمين تخطي كونهم مهندسين معلوماتيين إلى المشاركة وإتاحة الفرص للطلبة للإبداع.

وقالت نجار: نصلح النظام التعليمي من خلال ثقافتنا وتأهيل الطلاب لمهارات مختلفة، ولابد أن نستفيد من التجارب الأخرى في الدول المتقدمة.

من جانبه، قال مؤسس الأكاديمية الأفريقية للقيادات، الدكتور فريد سوانيكر: نستهدف تطوير 5 ملايين مهارة منذ الآن حتى 15 عاما مقبلة، مضيفاً: علينا أن نفكر في آلية توجه التعليم إلى الوجهة الصحيحة

وذكر سونيكر ثلاث ميزات للتعلم، هي الاستمرارية، وكيفية التعلم وحل المشكلات، لذلك علينا التخلي عن الشهادات التعليمية ومركز على المهارات، ولابد أن يكون التعلم خارج الصف بنسبة 70%.