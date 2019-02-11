الامارات | 7 أسس لمحاربة الأمراض والشيخوخة وإطالة العمر

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسس لمحاربة الأمراض والشيخوخة وإطالة العمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الطبيبة والكاتبة الدكتورة سارا غوتفريد سبعة أسس للحصول على حياة صحية متكاملة، تحارب الأمراض والشيخوخة وتطيل العمر.

ووأوضحت غوتفريد خلال جلسة بعنوان " الأسس السبعة لصحة متكاملة " خلال فعاليات القمة الحكومية أن الأسس السبعة تتركز في تناول الطعام الصحي، بالتركيز على الخضروات، وتطبيق نظام حركي مستمر لحماية العضلات، وإعطاء الجسم ما بين 7 إلى 8 ساعات نوم يومياً، كذلك الحرص على التفكير الإيجابي والبعد عن النظره السلبية للأمور.

وتابعت : على الإنسان أيضاَ الحرص على التحلي بالهدوء والسكينة في حياته اليومية لإدارة الضغوط التي يمر بها دون ضرر نفسي وجسدي، والحرص أيضا على تحقيق الترابط الأسري والاجتماعي، وقالت أن الأساس السابع يتمثل في ضرورة حرص كل إنسان على التخلص الدوري من السموم التي تتراكم في جسده من خلال ممارسات حياته اليومية .