إيمج نيشن تعلن عن فوز فيلمها فري سولو بجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل جوائز البافتا 2019

أعلنت "إيمج نيشن"، الشركة الرائدة في مجال الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط، عن فوز فيلمها "فري سولو" (Free Solo) بجائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (البافتا) المرموقة.

ويتابع الفيلم - الذي أخرجته إليزابيث تشاي فاشارهيلي وجيمي تشين- قصة متسلق الصخور أليكس هونولد ورحلته المحفوفة بالمخاطر لتسلّق صخرة "إل كابيتان" البالغ ارتفاعها 3000 قدم في متنزّه يوسيميتي الوطني افي الولايات المتحدة دون استخدام أي حبال أو معدات أمان. وقد لاقى الفيلم الوثائق "فري سولو" ترحيباً واسعاً في أوساط النقّاد الذين منحوه تصنيفاً إيجابياً بنسبة 98% على موقع Rotten Tomatoes.

كما حقّق الفيلم رقماً قياسياً على صعيد الإيرادات التي وصلت إلى 17.2 مليون دولار أمريكي، وحصد 15 جائزة و43 ترشيحاً، بما فيها "أفضل فيلم وثائقي طويل" في جوائز الأوسكار (حيث سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة في 24 فبراير الجاري).

وتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركة “إيمج نيشن أبوظبي” وشركة “باركس ماكدونالد للإنتاج”، وبالشراكة مع "ليتل مونستر فيلمز" و"ناشيونال جيوغرافيك". ويُشار إلى أن قناة "ناشيونال جيوغرافيك" الإقليمية ستعرض الفيلم خلال ربيع 2019.

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