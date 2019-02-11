’مجموعة الموسى‘ تطلِق عروضات جديدة على كامل عائلة ’جي إم سي‘

أطلقت ’جي إم سي الشرق الأوسط‘ بالتعاون مع شريكها في سلطنة عُمان المتمثّل بـ’مجموعة الموسى‘، سلسلة من عروضات المبيعات الحصرية لصالح العملاء. وتقدّم ’جي إم سي‘، العلامة التجارية الشهيرة والتي تتمتّع بتاريخ طويل وعريق في المنطقة، صفقات مميّزة جداً لعملائها مع الكثير من التوفير على كافة الطرازات، شاملة مجموعة طرازات 2019 الجديدة، وذلك لغاية 26 مارس القادم.

وتمنح هذه العروض التي أطلقتها ’مجموعة الموسى‘ توفيراً استثنائياً وقيمة مضافة للعملاء في عُمان من الراغبين بمشاركة تراث ’جي إم سي‘ العريق والاستمتاع بتجربة ملكيتها الفريدة. وهي تشمل ضماناً ممدّداً لمدّة خمس سنوات دون تحديد المسافة التي تقطعها المركبة، وخصومات حتى 44 بالمئة على مجموعة طرازات 2018 وهدية نقدية تصل قيمتها إلى 10,400 ريال عُماني على مجموعة طرازات 2019 الجديدة.

تسري العروض على مركبة ’يوكون‘ (Yukon) الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) كبيرة الحجم، وشاحنة ’جي إم سي‘ البيك-أب ’سييرا‘ (Sierra) الأسطورية خفيفة الوزن، ومركبة الكروس أوفر ’أكاديا‘ (Acadia) متوسّطة الحجم المرنة ومركبة ’جي إم سي تيرين‘ (Terrain) المدمَجة والرحبة. وتنطبق هذه العروض على كل فئات التجهيزات شاملة طرازات ’دينالي‘ (Denali) الراقية من ’جي إم سي‘.

حول هذا الموضوع، قال أنيل سثي، المدير العام لمجموعة الموسى: "عبر مجموعة من طرازات ’جي إم سي‘ الجديدة كلّياً شاملة طرازات 2019، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة القيادة الراقية التي توفرها العلامة التجارية بأسعار تنافسية. وخلال فترة هذا العرض الخاص، يمكن لعملائنا الجدد والحاليين الاستفادة من أفضل الصفقات مع باقة من المزايا الإضافية مثل الضمان الممدَّد وخدمة المساعدة الجانبية على الطريق والخصومات التي تضمن منح الرضى الكامل."

علاوة على هذا، يحصل عملاء ’جي إم سي‘ على سلسلة من المزايا عند امتلاك مركبة ’جي إم سي‘ شاملة الخدمة المجانية حتى خمس سنوات أو 100,000 كيلومتر (أيهما تأتي أولاً)، الضمان المجاني دون تحديد المسافة لفترة تصل إلى خمس سنوات، وخدمة المساعدة الجانبية على الطريق مجاناً من ’جنرال موتورز‘ في مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي لمدّة أربع سنوات.

أما بالنسبة إلى طرازات 2019، فإن المزايا الإضافية التي من شأنها أن تعزّز تجربة ملكية العملاء للمركبات الراقية من علامة ’جي إم سي‘ التجارية فتتضمّن التأمين والتسجيل المجانيين.