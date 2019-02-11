ميفتيك 2019 يجمع رواد قطاع التكنولوجيا المالية في العاصمة السعودية الرياض

أعلن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية (ميفتيك للمدفوعات)، الذي يعتبر الحدث الأقدم في مجال الخدمات المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قائمة خبراء قطاع التكنولوجيا المالية الذين سيشاركون كمتحدثين خلال جلساته وفعالياته التي تستمر على مدار يومي 24 و25 فبراير 2019 بفندق فورسيزنز الرياض‏.

وتضم القائمة المؤكدة للمتحدثين في المؤتمر كلاً من كريس سكينر، المحلل المستقل في مجال أسواق المال وقطاع التكنولوجيا المالية؛ وياسار يلماز، رئيس قطاع الخدمات المالية بمايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان؛ وجانتي عبدالله، المدير العام لشركة STS PayOne؛ وميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينتك جلاكسي؛ وإليني كيترا، مسؤولة الخدمات المالية بفيس بوك؛ والدكتور فادي شهيب، المستشار التقني بمجموعة سامبا المالية.

ويضم جدول أعمال المؤتمر حلقاتٍ نقاشيةً وكلماتٍ رئيسية تتناول اتجاهات قطاع التكنولوجيا المالية والقضايا المتعلقة بسوق ‏المدفوعات عبر الهواتف والأجهزة الذكية في المنطقة، والتحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز المدفوعات غير النقدية في المملكة العربية السعودية، وتأثير تقنية البلوك تشين على سوق المدفوعات ومستقبل العملات الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال كريس سكينر، أحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر: "لا يزال التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية التي تحظى باهتمامٍ استثنائي في قطاع الخدمات المالية، وقد شهدنا تغيراتٍ كبيرةً على هذا الصعيد خلال السنوات الخمس الماضية. كما أننا نشهد تعاوناً أوضح بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية يتجسد في الجهودٍ الدؤوبة لتطوير الشراكة والتعاون في إنشاء أطر ومنتجات وخدمات جديدة. وتواصل المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقاً مصرفية رقمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطوير نماذج مصرفية جديدة ومبتكرة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق مستويات نمو أفضل".

وسيلقي أحمد بن محمد العنزي، نائب الرئيس للأعمال في شركة المدفوعات الرقمية السعودية "‏STC Pay‏"، في كلمته الافتتاحية الضوء على أمثلة لهذا التوجه من خلال دراسة حالة تتناول الدور الذي يضطلع به مزودو خدمات المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل في التحول إلى مجتمع بدون نقود ورقية.

وفي ضوء إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً عن إطلاق برنامج تجريبي تحت مسمى "مشروع عابر"، لإصدار عملة رقمية مشتركة تعتمد على تقنية بلوك تشين لتسهيل المدفوعات بين البلدين، ستأتي محاضرة كامران شاهين، نائب الرئيس لشؤون تطوير منتجات البلوك تشين والابتكار في مختبرات ماستركارد، بعنوان "ثورة التحويلات: تقنية البلوك تشين والمدفوعات العابرة للحدود". وسيركز شاهين في محاضرته على هذا المشروع الرائد ويطرح رؤيته لسبل استعداد البنوك وحاضنات التكنولوجيا المالية في المنطقة لمستقبل قطاع التحويلات.

وسيناقش كلٌ من مدير المدفوعات في "هايبر باي"، علاء الدين الماجد، وجون شليزنجر، كبير مهندسي المشاريع في شركة تيمينوس، وروب فلوز، المدير القانوني ورئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (الشرق الأوسط) بشركة سي إم إس، مستقبل العملات الرقمية في المنطقة مع إلقاء الضوء على الحظر الذي تفرضه مؤسسة النقد العربي السعودي على العملات الرقمية– مثل البيتكوين- وتبعات هذا القرار.

أما إليني كيترا، مسؤولة الخدمات المالية بفيس بوك، فستطرح رؤيتها حول تأثيرات الرقمنة على صناعة الخدمات المصرفية للأفراد وتبعاتها على استراتيجيات التسويق وتجربة العملاء.

وفي سياقٍ متصل، ستتولى ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينتك جلاكسي، إدارة حلقة نقاشية حول دور الذكاء الاصطناعي والتحول الذي تحدثه تطبيقاته في الأسواق المالية العالمية على مستوى التصورات والمفاهيم، وتعزيز فرص تحقيق الرفاه المالي للمستهلكين. كما ستتناول الحلقة النقاشية أيضاً الوفورات المالية الهائلة التي يمكن أن تحققها البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمارات من خلال الدمج بين الاستثمار المنهجي في تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج أعمالهم الخاصة بالمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يتضمن جناحاً خاصاً للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية بالشراكة مع مؤسسة فينتك ‏جلاكسي، وهي منصة لحشد المصادر الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركز على ربط رواد الأعمال ‏في مجال التكنولوجيا المالية بالمؤسسات المالية. وسيوفر هذا الجناح للشركات الناشئة من منطقة الشرق ‏الأوسط وشمال أفريقيا منصة لطرح وعرض أفكارها ومنتجاتها على المستثمرين المحتملين والمسؤولين ‏الحكوميين والخبراء.‏