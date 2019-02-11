الامارات | عمار النعيمي يصدر قرارا بشأن إعادة تنظيم مجلس أولياء الأمور والمعلمين في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار النعيمي يصدر قرارا بشأن إعادة تنظيم مجلس أولياء الأمور والمعلمين في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرارا أميريا بشأن إعادة تنظيم مجلس أولياء الأمور والمعلمين في الإمارة وتعديلاته على أن يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

ونص القرار الأميري على إعادة تنظيم المجلس ليكون برئاسة الشيخة عزة بنت راشد النعيمي وعضوية كل من سعادة سيف إبراهيم سيف النعيمي نائبا للرئيس وعضوا والسادة أحمد عبد الحميد اليحيى وعائشة سيف حميد المطوع وسيف محمد البدواوي ونجاة عبدالله الذوادي وعبيد علي حميد ألشامسي أعضاء .

ويتولى المجلس في أول اجتماع له تعيين أمين للسر يقوم بإخطار أعضاء المجلس وغيرهم ممن يتقرر حضوره بموعد انعقاد الاجتماع وإعداد جدول الأعمال وتحرير محاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس وتعيين مسؤول الشؤون المالية والإدارية يتم اختياره ممن لهم الخبرة والدراية في الشؤون المالية والإدارية للمؤسسات أو الهيئات والجمعيات المماثلة.

وخول القرار المجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت في اتخاذ القرارات والتوصيات وذلك في سبيل القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به.

ينشر القرار في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المخاطبة بأحكامه والأشخاص المعنيين بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.