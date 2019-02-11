الامارات | 9% نسبة الرحلات ذاتية القيادة حاليا في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 9% نسبة الرحلات ذاتية القيادة حاليا في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير العام ومدير مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير خلال جلسة عن مستقبل التنقل خلال الاعوام المقبلة ضمن اعمال القمة العالمية للحكومات عن ان نسبة الرحلات المقطوعة استخدام وسائل النقل ذاتية القيادة في دبي تقدر حالياً بنحو 9% من اجمالي الرحلات، مشيرا انه يجري حاليا اعداد قانون وتشريع ينظم تشغيل وسائل النقل الذكي من مركبات جوية ووحدات تنقل يتم تسييرها مستقبلا في الشوارع والاحياء.

وقال الطاير ان تقبل استخدام مترو دبي الذي ينقل حاليا اكثر من 650 الف راكب يوميا ، لم يكن بالأمر السهل على عملاء وسائل النقل عندما تم تشغيله في سبتمبر 2009 ، وذلك بسبب القلق والتخوف من استخدام مركبة ذاتية القيادة حيث كان عدد مستخدميه ضئيل جدا خلال الشهور الاولى مقارنة مع الوضع الحالي.

وأفاد الطاير انه تم اقناع الركاب بشكل تدريجي بان قطار المترو وسيلة آمنة ن وذلك عبر توفير سائقين على متن القطارات التي تسير من دون سائق، وذلك الى ان تعززت الثقة لدى الركاب واعتادوا على ركوب القطار.

وتحدث الطاير عن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فقال ان الثورة الصناعية الرابعة تسعى للوصول إلى أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على اتخاذ قرارات ذكية ذاتية، مستفيدة من البيانات الضخمة والقدرات الحاسوبية المتطورة.

واشار الى مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل كأحد الامثلة على تسخير الذكاء الاصطناعي. وقال الطاير ان المركز يتعامل مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق التابع للهيئة، مع قرابة 75 مليون معلومة يوميا، فيما يعالج مركز دعم القرار قرابة 615 مليون معلومة، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت حزمة من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، أهمها مركز التحكم المروري الذي سيجري تشغيله في منتصف عام 2020، قبل انطلاق معرض إكسبو 2020.

واشار الى أن المركز الذكاء الاصطناعي يستخدم لتحقيق ثلاثة أهداف هي دعم إدارة الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020، والتنبؤ بحركة المرور وإدارتها وإعداد خطط الاستجابة السريعة واتخاذ القرارات بشكل آني، ورصد الحوادث والحالات الطارئة وخفض زمن التعامل معها.