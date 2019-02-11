الامارات | خبراء يبحثون دور الذكاء الاصطناعي في تحسين سلوكيات الجيل الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يبحثون دور الذكاء الاصطناعي في تحسين سلوكيات الجيل الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعزيز دور المرأة في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتصميم الألعاب سيكون له أثر إيجابي في تصميم ألعاب تبتعد عن التحيّز وتغرس روح المساواة واحترام الآخرين لدى مستخدمي الألعاب الإلكترونية.

وتم تسليط الضوء على هذه الجوانب خلال جلسة حوارية صباحية حول مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي لاستخدامات الصحة والطاقة والخدمات المصرفية والتجزئة، ومشاركة الموظفين والموارد البشرية، من دولة الإمارات والعالم.

وشدّد المشاركون في الجلسة التي ترأسها الدكتور جابور ميلي المدير الأول للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في "سوني بلاي ستيشن"، على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين سلوكيات الجيل الجديد.

وأشاروا إلى ضرورة تطوير السياسات المطلوبة لتوفير الحماية والأمن للأطفال من مستخدمي الألعاب الإلكترونية، مؤكدين أن توظيف الذكاء الاصطناعي في عالم صناعة الألعاب الإلكترونية سيسهم بتوفير الكثير من الوظائف للجيل الجديد، وستكون تقنية الواقع الافتراضي إحدى أبرز عناصر مستقبل الألعاب الإلكترونية.