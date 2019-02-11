الامارات | البطالة تؤدي للاصابة بسرطان الرئة

شكرا لقرائتكم خبر عن البطالة تؤدي للاصابة بسرطان الرئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اظهرت دراسات اميركية اشار اليها مدير مختبر التصميم في جامعة كاليفورنيا دون نورمان خلال جلسة ضمن اعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات ان انتشار الاصابة بمرض سرطان الرئة يتصل بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي المتردي والبطالة عن العمل.

وتحدث نورمان عن المفهوم الجديد لتصميم الحلول للمشكلات الكبرى في جلسة بعنوان "التصميم في خدمة الحكومة"، عن عمله مع الحكومة الامريكية على تحليل اسباب ارتفاع الاصابة بمرض سرطان الرئة في احد مدن ولاية كاليفورنيا.

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وقال نورمان ان البطالة عن العمل تغير سلوك الافراد وتؤدي الى اصابتهم بالاكتئاب وادمان الكحول والتدخين ما يؤدي الى اصابتهم بالامراض.

واكد ان اي مشكلة يعاني منها المجتمع المحلي، حلها متعلق بفكفكة مجموعة من العوامل المتقاطعة والمتشابكة.

واعتبر نورمان ان الخبراء المعنيين بشؤون المجتمع المحلي اقدر الناس على فهم تفاصيل معاناته لكن مشكلتهم انهم ينظرون اليها من منظور ضيق جدا، ما يتطلب مشاركة مجموعة من الخبراء في قطاعات مختلفة للتوصل الى حل للمشكلة .