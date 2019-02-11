كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أول متجر بمفهوم بيجو بالشرق الأوسط في أبوظبي

في شراكة جديدة مع الموزع الحصري لها في أبو ظبي عمير بن يوسف وأولاده، افتتحت بيجو أول متجر لها في ياس مول – أبو ظبي بحضور مسؤولين من Groupe PSA ومجموعة عمير بن يوسف. ويمثل المعرض أول متجر لمفهوم بيجو في الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم.

تم تصميم المتجر الجديد من Peugeot ليتناسب مع احتياجات العملاء الجديدة، ويتميز بأجواء مستقبلية مع هندسة بسيطة وحديثة. وتأخذ الشاشات الرقمية في المتجر الزوار إلى عالم بيجو وتقدم تجربة غامرة تسلط الضوء على التاريخ بالإضافة إلى معالم العلامة التجارية على مدى العقود الماضية. كما سيتاح للزائرين فرصة مشاهدة أحدث طرازات بيجو المعروضة في المتجر، بحسب موقع arabiangazette.

وتعليقًا على افتتاح المتجر ، قال سمير شرفان، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Groupe PSA: “نشهد اليوم علامة بارزة أخرى في سعي بيجو للاستفادة من وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مكانتها في المنطقة. يعزز هذا المتجر الحصري من قيادة بيجو في مجال الابتكار والتكنولوجيا التي تقدم تجربة فريدة من نوعها للمستهلكين في دولة الإمارات. لقد عززت شراكتنا الاستراتيجية مع عمير بن يوسف وأولاده وجود شركة Peugeot على مدار الـ25 عامًا الماضية، واليوم نضيف فصلاً جديدًا لقصة نجاحنا التي تؤكد على تميز العلامة التجارية”.

وعلق عبد الله بن عمير، الرئيس التنفيذي لمجموعة عمير بن يوسف قائلاً: “نحن سعداء للغاية لافتتاح أول متجر لمفهوم بيجو في الشرق الأوسط والذي سيكون بمثابة مركز للزوار الانغماس في كل شيء من بيجو. وقد تم تجهيز المتجر بأحدث المرافق لتقديم تجربة تسوق على مستوى عالمي لعشاق بيجو. وسنستمر تصميم خبرات مبتكرة تركز على المستهلك وتلبي مختلف مكونات المجتمع “.

ويؤكد المتجر الجديد على التحول الرقمي لشركة Peugeot والذي يستلزم تبني إستراتيجية تتمحور حول المستهلك وتطمح إلى أن تكون علامة تجارية مرتبطة بالعميل بعمليات رقمية فعالة لتجربة عملاء سلسة.