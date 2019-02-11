الامارات | منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة بدعم جهود تعزيز التوازن بين الجنسين

شكرا لقرائتكم خبر عن منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة بدعم جهود تعزيز التوازن بين الجنسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة «منتدى التوازن بين الجنسين» في القمة العالمية للحكومات 2019، مواصلة المجلس مبادراته ومشروعاته النوعية لدعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي، ترجمة للنهج التنموي العالمي لدولة الإمارات.

وقالت سموها بمناسبة انعقاد النسخة الرابعة من «حلقات التوازن العالمية»، ضمن فعاليات «منتدى التوازن بين الجنسين» في القمة العالمية للحكومات 2019، إن هذا التوجه العالمي لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ينطلق من حرص الإمارات على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ومن بينها أهداف التنمية المستدامة 2030، ويستند إلى التجربة الإماراتية الناجحة في ترسيخ مفهوم التوازن بين الجنسين على مدى نحو خمسة عقود، حيث تأسست الدولة على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ومنحها فرصة كاملة للنجاح والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حتى غدت هذه التجربة محل تقدير واحترام العالم، وتؤكدها المراتب المتقدمة للدولة بمؤشرات التنافسية العالمية.

وعقدت الحلقة تحت عنوان «تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين»، برئاسة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري، وشارك فيها مسؤولون عالميون وصناع قرار وممثلو منظمات ومؤسسات دولية وخبراء في مجال النوع الاجتماعي، وتناولت التأثيرات والنتائج المترتبة على تبني وتنفيذ السياسات على مستوى حكومات الدول والمنظمات العالمية من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقدمت المري نبذة تعريفية مختصرة عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي تأسس عام 2015، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، وقالت إن المجلس عمل على تحقيق هذه الأهداف التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال مبادرات نوعية ذات أبعاد محلية وإقليمية ودولية، من بينها «حلقات التوازن العالمية»، التي تم إطلاقها في مارس 2017 كمبادرة مستمرة تعقد على هامش المؤتمرات والأحداث العالمية الكبرى، بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف توفير منصة حيوية لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات بين المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم.