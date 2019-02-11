الامارات | مشاركون في القمة: وظائف المستقبل تتطلب مهارات خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون في القمة: وظائف المستقبل تتطلب مهارات خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مختصون في الموارد البشرية بأن وظائف المستقبل تتطلب مهارات خاصة، تقوم على الابتكار، خصوصاً أن ملايين من الوظائف في طريقها للاختفاء، بسبب سيطرة الذكاء الاصطناعي والميكنة على قطاع الوظائف، فيما أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر الهاملي، أن الإمارات محظوظة بقيادتها التي جعلت الابتكار دليلاً لتحقيق تطلعات الدولة وأهدافها.

وقال الهاملي خلال جلسة «منتدى مستقبل الوظائف»، أمس، إنه حسب دراسة أعلنت في المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن عدداً هائلاً من الوظائف موشك على الاختفاء في الولايات المتحدة الأميركية بسبب التقدم التكنولوجي المتسارع، والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين ثلاثة أطراف مهمة في المنظومة الاقتصادية، هي الحكومة والموظفون، والقطاع الخاص، مؤكداً ضرورة توفير شبكة أمان اجتماعي للأفراد لمساعدتهم على الشعور بالاستقرار الوظيفي والمجتمعي.

وشدّد الهاملي على ضرورة تعاون القطاعات الاقتصادية كافة، والتنسيق لرسم الطريق الأمثل نحو المستقبل، بما يحقق مصلحة الجميع.

من جهته، قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن على دول المنطقة إعادة التفكير في طرق جديدة مبتكرة لتأهيل الشباب لسوق العمل، متخذة الإمارات نموذجاً ناجحاً وسباقاً في تطبيق هذه التجربة، لافتاً إلى أن الإمارات أصبحت توجه المنطقة ككل في هذا الصدد بتجرتها الفريدة.

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للمنتجات وتجربة المستخدم في Linkedin رايان روسلانسكي، إنه من الضروري أن يتعلم كل شخص كيف يكون ابتكارياً مبدعاً في مجال عمله.

وأفاد مدير وزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، برنارد أولاليا، بأن الفلبين حرصت على تطوير مهارات مواطنيها لتتناسب مع التطور التكنولوجي، كما عملت على إعداد منظومة وطنية لحماية حقوقهم في كل مكان، خصوصاً أنها تصدر نحو 5000 شخص للعمل خارج الدولة يومياً.