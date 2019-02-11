الامارات | 1500 براءة اختراع تسجَّل في الإمارات سنوياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 براءة اختراع تسجَّل في الإمارات سنوياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي: «إن 1500 براءة اختراع تسجَّل في دولة الإمارات سنوياً، فيما تشير البيانات إلى زيادتها خلال السنوات القليلة المقبلة».
وأضاف في تصريحات صحافية على هامش القمة العالمية للحكومات، أمس، أن «الإمارات تعدّ رائدة على مستوى المنطقة والدول المتقدمة في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية»، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى أن تكون المقر الدائم للمنظمة الدولية المتخصصة في حقوق الملكية الفكرية.
وأفاد بأن الوزارة تقوم بمراجعة دورية للجانب الاقتصادي من القوانين والقرارات، لافتاً إلى اعتماد قانون الاستثمار الأجنبي والسماح بتملك الأجانب بنسبة 100%، ما يزيد من تدفق رأس المال الأجنبي الى الدولة، الذي يقدر نموه السنوي بين 15 و20%.
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