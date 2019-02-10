وزير الصحة الأفغاني: لن ننسى دعم الإمارات لنا

أعرب معالي فيروز الدين فيروز وزير الصحة الأفغاني عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل وزير في العالم خلال النسخة السابعة من القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، مؤكداً أن بلاده لن تنسى دعم الإمارات المستمر لأفغانستان.

وقال إنه لم يكن يتوقع الفوز بهذه الجائزة المرموقة والتي تعبر عن تقدير الإمارات للجهود التي تبذل من اجل حياة سعيدة لشعوب العالم.

وأشاد بالمساعدات الإماراتية لبلاده والجهود الدؤوبة التي تبذلها لإحلال السلام والتي كان لها الأثر البارز في تهدئة الأوضاع في أفغانستان.



