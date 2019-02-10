هزاع بن زايد: القمة العالمية للحكومات استلهام لرؤى محمد بن راشد الرائدة

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الأحد، أن القمة العالمية للحكومات استلهام لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرائدة.

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، "ترسيخاً للمراكز المتقدمة التي حققتها الإمارات في المجالات كافة، تأتي القمة العالمية للحكومات، لتناقش قضايا الإنسان بكل أبعادها، لأنه محور كل الخطط والسياسات الحكومية التي ترتقي باستشراف المستقبل وتحسين واقع المجتمعات وإيجاد الحلول لتحديات العالم".

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