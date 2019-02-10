"العمل الدولية": الإمارات شريك مهم في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

أكد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن دولة الإمارات شريك مهم في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيداً بجهودها في تنظيم سوق العمل ومكافحة العمل القسري.

وقال في تصريحات خاصة على هامش النسخة السابعة من القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم في دبي، إن منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق مع حكومة دولة الإمارات على تعزيز عمليات التفتيش العمالي، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى لنشر النموذج الإماراتي الناجح في تحسين ظروف العمل والتوظيف مع دول العالم الأخرى.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية لديها تقييم إيجابي لما تقوم به دولة الإمارات في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص ملائمة للعدد الكبير من البشر الذين يقصدونها للعمل والعيش على أرضها.

وأشار المسؤول الدولي إلى أهمية تعيزيز قنوات التعاون بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة حتى يتسنى توفير بيئة عمل صحية تلبي احتياجات مختلف طبقات العمال، معرباً عن ثقته بأن الإمارات ستواصل جهودها في هذا الشأن.

