محمد بن راشد: القمة العالمية للحكومات منصة واحدة لمناقشة المستقبل

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن القمة العالمية للحكومات باتت "منصة واحدة لمناقشة المستقبل وتحسين حياة المجتمعات الإنسانية".

وكتب سموه، على حسابه الرسمي على "تويتر"، "شهدت أعمال اليوم الأول من جلسات القمة العالمية للحكومات.. 140 حكومة و600 متحدث و4000 مسؤول من كافة القطاعات الحكومية والخاصة وذات النفع العام".

وأضاف سموه "منصة واحدة لمناقشة المستقبل وتحسين حياة المجتمعات الإنسانية".

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