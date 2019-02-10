محمد بن زايد يستقبل قادة ومسؤولين مشاركين في القمة العالمية للحكومات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، عدداً من القادة وكبار المسؤولين المشاركين ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي اليوم.

فقد استقبل سموه دولة سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية. وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية وسعادة شهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي.

وبحث سموه وكرستين لاغارد إمكانات التعاون بين الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي إضافة إلى عدد من القضايا المالية والاقتصادية العالمية.

حضر اللقاء معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستقبل سموه جيوم فوري الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "ايرباص" وبحث معه عدداً من المجالات المتعلقة بشؤون الطيران وسبل تطوير التعاون القائم بين "ايرباص" وشركات الطيران الإماراتية.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، السيد ديفيد بيسلي مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى المشروعات التنموية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في المجالات الصحية والبنية التحتية والتعليمية ومساعدة اللاجئين وتقديم الدعم لضمان حصول المحتاجين على المساعدات الغذائية.

وتبادل سموه والضيوف، خلال اللقاءات، وجهات النظر حول أهمية القمة العالمية للحكومات ودورها في طرح الأفكار والمشاريع والمبادرات النوعية التي تساعد الحكومات حول العالم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعوب.