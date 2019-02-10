فيديو..انطلاق فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات

انطلقت صباح اليوم الأحد، في دبي فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، بمشاركة لفيف من القادة وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين والأكاديميين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم ، وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، في افتتاح أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة أن الحكومات بشكلها القديم لن تستطيع أن تؤثر في المستقبل والقطاع الخاص أصبح يصرف أضعاف ما تصرفه الحكومات ويعرف معلومات كثيرة عن الأفراد تجهلها الحكومات.. والمستقبل لمن يملك المعلومة.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل العالم.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.