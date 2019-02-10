"بينار" تطلق منتج "شوكو لبنة" الجديد كمزيج مثالي يجمع بين المغذيات الصحية والنكهة اللذيذة

أعلنت "بينار"، العلامة التجارية التركية الرائدة في قطاع الأغذية، عن إطلاق منتجها الأحدث "شوكو لبنة" خلال حفل خاص أقيم يوم السبت 9 فبراير في فندق العنوان مونتجمري في منطقة تلال الإمارات بدبي، وذلك بحضور ضيوف من مختلف الأعمار أمضوا يوماً حافلاً بالأنشطة الترفيهية التي شملت ورشة لتعليم فنون الطهي. وتسنى للأهالي والأطفال مشاهدة طرق تحضير الوصفات الصحية التي يمكنهم تطبيقها سوياً باستخدام المنتج الجديد.

ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن "الاتحاد العالمي للسمنة"، تشهد معدلات السمنة بين الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً متزايداً حيث سوف تؤثر على ما يقارب 15% من السكان الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً بحلول عام 2020. ومن هذا المنطلق، تعمل علامة "بينار" المعروفة بقدرتها على الابتكار في مجال إنتاج الأغذية الجديدة، على المساهمة في التصدي لهذه المشكلة عبر تطوير منتجات جديدة صحية ومغذية للأطفال.

ويجمع المنتج الجديد "شوكو لبنة" بين "لبنة بينار" المغذية ونكهة الشوكولاتة اللذيذة، ليوفر العناصر الغذائية الأساسية والطاقة والنكهة الرائعة للأطفال وكافة أفراد الأسرة. وبقوامها الناعم ونكهة البندق الشهية، تقدم "شوكو لبنة" بديلاً صحياً لمنتجات الشوكولاتة القابلة الدهن الأخرى. ويتمتع المنتج الجديد المصنوع من حليب البقر الطازج بالكامل بالكثير من العناصر المغذية مثل الكالسيوم، أضافة إلى كونه مصدراً رئيسياً للبروتين ويحتوي على سعرات حرارية منخفضة مقارنة بالمنتجات القابلة للدهن الأخرى.

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وبهذه المناسبة، قال آردا سينك توكباس، مدير عام "بينار": "نفخر بإطلاق منتجنا الأحدث ’شوكو لبنة‘ في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لحرصنا على تلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين، ومعرفتنا بأحدث التوجهات والابتكارات في قطاع الأغذية. وفي ظل توجه المستهلكين نحو خيارات صحية أكثر، نحن على ثقة بأن منتجنا الجديد سيوفر بديلاً صحياً للشوكولاتة القابلة للدهن وسيحظى باستحسان واسع في غضون الأشهر القادمة".

ويقدم منتج "شوكو لبنة" طيفاً واسعاً من الوصفات التي يمكن استخدامها والاطلاع عليها عبر صفحات "بينار" على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحضير أصناف صحية ولذيذة من الحلويات للأطفال.

يتوفر منتج "بينار شوكو لبنة" في كبرى المتاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها "كارفور" و"سبينس" و"اللولو" و"وايت روز" و"جمعية الاتحاد التعاونية" والكثير غيرها.