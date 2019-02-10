"بينالي الشارقة للأطفال" يعرض 48 اختراعاً وعملاً فنياً من 6 دول عربيّة وأجنبيّة

كشفت اللجنة المنظمة لبينالي الشارقة للأطفال، عن استقبال 3,494 مشاركة من 13 دولة عربية وأجنبية، نفذها أطفال ويافعون من 6-18 عاماً، وتم اختيار 48 مشاركة من 6 دول لتتحول إلى نماذج مبدئية واختراعات حقيقية خلال المعرض الفني للدورة السادسة من بينالي الشارقة للأطفال، الذي يقام خلال الفترة الممتدة من 20 فبراير الجاري وحتى 20 مارس المقبل.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الأعمال المتأهلة، حيث بلغ عددها 17 عملاً فنياً، تليها المملكة المتحدة بتأهل 11 عملاً فنياً، ومن ثم الصين بـ10 أعمال، وإيرلندا بـ6 أعمال، والسعودية بـ3 أعمال، مقسمة جميعها إلى ثلاث فئات: مساعدة الآخرين بإجمالي 24 عملاً، وفئة البيئة بـ12 عملاً، وفئة الترفيه والابتكار وشملت 12 عملاً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس (السبت)، في مركز "1971 للتصاميم" بجزيرة العلم في الشارقة، بحضور سعادة ريم بن كرم، رئيس بينالي الشارقة للأطفال، ونشوة الغساني، نائب رئيس بينالي الشارقة للأطفال ودانة المزروعي، مؤسس "يلو سبيس" (Yellow Space) – الشريك الرسمي لـ"المخترعون الصغار" في الشرق الأوسط، من "المخترعون الصغار"، وسالم علي الغيثي، مدير قناة الشارقة، ممثلاً هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الشريك الإعلامي للبينالي، إضافة إلى عدد من الأطفال، وممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

ويقام بينالي الشارقة للأطفال في دورته السادسة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وبالتعاون مع "المخترعون الصغار"، المشروع الفني العالمي المعني بتحويل أفكار الأطفال إلى اختراعات حقيقية.

وخلال المؤتمر، قالت ريم بن كرم، رئيس بينالي الشارقة للأطفال: "عندما كنّا صغاراً، كانت تغمرنا السعادة ونحن نصنع طائرة ورقية من الخيوط، والأوراق الملونة، كانت الشرارة الأولى التي أيقظت خيالنا نحو اكتشاف الحياة، ومضت بنا نحو آفاق مليئة بالخيارات والإبداع، فمن هذا الاختراع الصغير، وغيره من اكتشافات الطفولة، نظرنا إلى الحياة من نافذة رحبة مليئة بالأفكار والجماليات، واكتشفنا الكثير من العوالم الجميلة بداخلنا".

وأضافت: "إن هذه اللحظات الصغيرة والمدهشة كانت الخطوة الأولى لكثير من الأطفال المبدعين، والمستكشفين، والفنانين، الذين أصبحوا مخترعين كباراً ووصلوا بمنجزاتهم إلى منصات وفضاءات واعدة شكّلت نقلة نوعيّة في الحياة كما نعرفها".

وأكملت بن كرم: "إن بينالي الشارقة للأطفال الذي ينطلق بدورته السادسة في 20 فبراير الجاري، هو حدث فني كبير بتطلعاته، ومهمته ليست أن يخلق جيلاً متقناً لمهارات الفنون وحسب، وإنما مهمته أن يعزز الذوق والشعور بالجمال والقدرة على تجسيد هذا الجمال في كل ممارسةٍ وسلوك لدى أبنائنا وبناتنا."

ومن جانبه، قال سالم علي الغيثي، مدير قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: " يشرف هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أن تكون أحد الشركاء الداعمين للدورة السادسة من بينالي الشارقة للأطفال الذي يشكل فرصة لاكتشاف مستويات جديدة من إبداع الأطفال والعمل على تنمية مهاراتهم الفنية والثقافية وصقل شخصيتهم وتحريض مخيلتهم على الابتكار".

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وأضاف الغيثي: "لأن الفن يمثل جانباً أساسياً من البناء الحضاري للأمم، وعلامة مهمة على تقدمها الاجتماعي ورقيها الثقافي، فإن النهوض به وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة لا يعد مسؤولية مؤسسة فنية وحسب، وإنما هو مسؤولية وطنية يجب أن تتكاتف فيها مختلف مؤسسات وهيئات الدولة. انطلاقاً من ذلك تلتزم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بواجبها المهني والوطني، وتضع خالص جهودها للارتقاء بعقول وطاقات الأطفال، إذ تؤمن الهيئة أن بناء أجيال واعية، ومبتكرة، ومبدعة هو واحد من الأوليات المركزية للعمل الإعلامي."

واستعرضت نشوة الغساني، نائب رئيس بينالي الشارقة للأطفال، تفاصيل الدورة السادسة، والأعمال المشاركة التي تضمنت 3,494 عملاً، حيث شاركت الإمارات بـ435 عملاً فنياً، والصين بـ2000 عمل فني، والمملكة المتحدة بـ 808 عملاً، والأرجنتين بـ165 عملاً، ولبنان بـ 38 عملاً فنياً، والسعودية بـ 16 عملاً فنياً، وبنجلادش بـ 16 عملاً فنياً، وإيرلندا بـ 6 أعمال فنية، ومصر بـ 3 أعمال فنية، وفرنسا بـ3 أعمال فنية، والسودان بعملين فنيين، والكويت بعمل واحد، وأستراليا بعمل واحد.

وأعلنت الغساني عن افتتاح معرض بينالي الشارقة للأطفال أمام الجمهور، يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 1 ظهراَ، ومن الساعة 5 - 7 مساءً، في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر بالشارقة.

ويتضمن المعرض الفني ورشاً فنيّة للأطفال الزوار خلال الفترتين الصباحيّة والمسائيّة يومياً من الأحد إلى الأربعاء، كما ينظم البينالي كل يوم خميس فعاليّات وأنشطة ممتعة خاصة للأطفال في الساحة الخارجية لمركز مغيدر خلال الفترة المسائية.

ويضم البينالي ورشاً متنقلة تجوب مختلف إمارات الدولة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع خلال فترة إقامة المعرض، حيث تقام الورش في القصباء بالشارقة في 22-23 فبراير الجاري، وفي "مارينا 1" بإمارة عجمان في 1-2 مارس المقبل، وفي إمارة دبي في 8-9 مارس المقبل في لاست إيكست - الخوانيج، وفي إمارة الفجيرة في مول الفجيرة في 15-16 مارس 2019.

وشهد المؤتمر، تنظيم ورشة فنية تحث الأطفال على ابتكار شخصية رمزية لبينالي الشارقة للأطفال، بحيث يجسدون من خلالها معاني وقيم بينالي الذي أصبح صديقاً لأحلام الأطفال وراعياً لمواهبهم. وسيتم الكشف عن الشخصية الرمزية في حفل افتتاح الدورة السادسة يوم 20 فبراير الجاري.

وقدّم البينالي ضمن استعداداته لانطلاق دورته الجديدة ورشاً فنيّاً على مدار الأشهر الماضية لأكثر من 3900 طفل في 7 دول حول العالم، شجعتهم على التفكير في العديد من العوامل المتغيرة، مثل التطور التكنولوجي، والنمو السكاني، وغيرها، بالإضافة إلى التركيز على أهمية تقييم أفكارهم وتحديد مكامن القوة فيها، وإمكانية تحويلها إلى ابتكارات تساعد في إيجاد حلول لتحديات المستقبل.

وتنسجم أهداف بينالي الشارقة للأطفال مع رؤية إمارة الشارقة في تعزيز القيم الجمالية لدى الجيل الجديد، وصقل مداركه الثقافية والفنية، ليكون مساهماً في مسيرة التنمية، كما تترجم رؤية دولة الإمارات لتصبح إحدى أفضل الدول في العالم من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.