دبي - بواسطة محمد فارس © Getty 3 تحالفات عالمية تتنافس على "ميناء جاف" في مصر - أرشيفية

أعلنت وزارة المالية المصرية، الأحد، أن 3 تحالفات لشركات عالمية، تتنافس على إنشاء "ميناء جاف" في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة، بتكلفة 100 مليون دولار.

ويعد المشروع شراكة بين القطاعين الخاص والعام بين هيئة الموانئ البرية والجافة والتحالف الفائز، وسيقام على مساحة 100 فدان.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "سيقام كميناء للتخليص الجمركي للحاويات المتداولة عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة، مما يسهم في تخفيف تكدس الحاويات"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

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وأضافت أنه من المتوقع تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال شهر مايو، ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز.

وتقود التحالف الأول شركة كونكور الهندية مع مجموعة حسن علام المصرية وبي.إس.إيه السنغافورية، أما التحالف الثاني فهو بقيادة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري.

وتقود التحالف الثالث مجموعة السويدي إلكتريك ويضم شنكر مصر وثري إيه إنترناشونال.