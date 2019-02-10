الامارات | شرطة الشارقة تنجح في إقناع فتاة بالعدول عن محاولة الانتحار

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنجح في إقناع فتاة بالعدول عن محاولة الانتحار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدت سرعة الاستجابة والتحرك السريع من قبل رجال مركز شرطة البحيرة الشامل بشرطة الشارقة إلى إنقاذ حياة فتاة من جنسية دولة عربية في السابعة عشرة من عمرها من محاولة انتحار، حيث تمكن عناصر الدوريات الأمنية من الوصول إلى الفتاة في الوقت المناسب والتعامل معها بذكاء ومهنية عالية أدت لإقناعها بالعدول عن فكرة الانتحار وإيذاء نفسها بعد أن صعدت إلى سطح البرج السكني الذي تقيم به مع أسرتها والواقع بمنطقة النهدة بالشارقة .

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً يفيد بوجود فتاة على سطح أحد الأبراج السكنية يرجح أنها مقدمة على الإنتحار، وفور تلقي البلاغ فقد انتقلت دوريات مركز شرطة البحيرة الشامل إلى الموقع حيث بدأت التعامل مع الموقف وتمكن بعض أفرادها من الوصول في ثوان معدودة إلى سطح المبنى وتأمين محيط الفتاة والحوار معها بصورة هادئة حيث تمكنوا من إقناع الفتاة والنزول برفقتها من سطح المبنى وتقديم الدعم النفسي لها واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمعالجة الموقف .

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة الأسر وأولياء الأمور إلى الحرص على تفهم مشكلات أبنائهم وخاصة المراهقين، والتعامل معها بروية، واعتماد أسلوب النقاش والحوار الهادئ في حل المشكلات التي تواجههم، وتقدير انفعالاتهم تفاديا لردود الأفعال السلبية التي تصدر من جانب المراهقين وما يترتب عليها من نتائج مأساوية في بعض الأحيان .