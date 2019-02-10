أكثر من مليون زائر لـ"أبوظبي للعلوم" منذ انطلاقته



اختتمت أمس فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 الذي نظمته دائرة التعليم والمعرفة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

واستقطب المهرجان في دورته التاسعة التي أقيمت في منطقة "ع البحر" بكورنيش العاصمة أبوظبي وفي حديقة الجاهلي بمدينة العين وسيتي مول في منطقة الظفرة أكثر من 150 ألف زائر من بينهم 27 ألفا و300 طالب وطالبة.

وعكس مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته التاسعة مدى النجاح الذي تدعمه حكومتنا الرشيدة في مجالات الإبداع والابتكار وتحفيز شغف الطلبة بالعلوم حيث شهدت الفعاليات تفاعلاً كبيراً من مختلف أفراد المجتمع.

وشهد حفل الختام تكريم الابتكارات الفائزة في فعالية " مبتكر 2019 " والإعلان عن تخطي عدد زوار مهرجان أبوظبي للعلوم منذ انطلاقته في عام 2011 حتى نهاية دورته التاسعة في عام 2019 المليون زائر .

وقال سالم الشامسي رئيس مشروع مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 ومدير إدارة المعرفة والبيانات التحليلية للتعليم بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة إن الدائرة تقدم مبادرات استراتيجية تسهم في صقل مهارات الطلبة وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار وتشجع الطلبة الموهوبين على المشاركة في مشاريع وأفكار مبتكرة، مشيرا إلى ما حققه مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 من حضور وتفاعل من مختلف أفراد المجتمع وبما قدمه الشباب الإماراتي من ابتكارات واختراعات تؤكد مضيهم قدماً نحو مستقبل زاهر عبر إقبالهم على دراسة تخصصات علمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

وأضاف أن الدائرة تدعم الجهود الوطنية في الانتقال إلى مجتمع المعرفة عبر تطوير القدرات الإبداعية والابتكارية للطلبة وترسيخ ثقافة البحث العلمي في عقولهم وتحفيزهم على الابتكار ونشره بين مختلف أفراد المجتمع.

من جهته ثمن المهندس سند حميد أحمد المتحدث الرسمي لمهرجان أبوظبي للعلوم 2019 في دائرة التعليم والمعرفة اهتمام القيادة الرشيدة بالإبداع والابتكار وتوفير كافة أنواع الدعم للجيل الناشئ ولأفراد المجتمع والمؤسسات للمساهمة في خلق بيئة محفزة على العمل والابتكار والتميز في شتى المجالات، مؤكداً حرص دائرة التعليم والمعرفة على تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية كمهرجان أبوظبي للعلوم وتوفير تجربة تعليمية ثرية بالمتعة والمعرفة تستكمل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل واعد من المواهب المتميزة في مجالات العلوم لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار.

وشهد حفل الختام الإعلان عن الفائزين بجوائز المشاريع المتميزة في مبتكر 2019 كما تم تكريم الجهات الحكومية والمبتكرين المشاركين الذين تنافسوا على إبراز مواهبهم وعرض مشاريعهم التي تم تقييمها حسب معايير تشمل الجودة والأصالة والإبداع ومدى التفاعل مع الفكرة المبتكرة وأثرها على المجتمع وعرض المتسابقون المشاركون ابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم التي اختارت بدورها أفضل خمسة مشاريع ضمن فئات المسابقة الخمس بالإضافة إلى المشروع الفائز بفئة اختيار الجمهور.

وفاز بجائزة فئة الفن والتصميم مشروع " رؤية " وفاز بجائزة فئة التصنيع الرقمي والميكانيك وتعديل المحركات مشروع "طائرة الإنقاذ بدون طيار" وفاز بجائزة فئة علم الروبوت والإلكترونيات مشروع "تقوية" في حين فاز بجائزة فئة الاستدامة وعلوم الحياة مشروع "دراجة لإعادة التدوير" بينما فاز بجائزة فئة علوم الفضاء مشروع " نور" في حين فاز بجائزة اختيار الجمهور مشروع "سرير ضد الحرائق".

وشارك خلال فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته التاسعة أكثر من 200 فريق من المبتكرين قدموا نحو 100 ابتكار متنوع بالإضافة إلى مشاركة عدة جهات حكومية وخاصة بمبادرات استراتيجية مبتكرة وشهدت الفعاليات تنظيم 95 ورشة عمل كما تم تنظيم رحلات مدرسية لاطلاع الطلبة على الابتكارات والمشاركة والاستفادة من ورش وفعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم.