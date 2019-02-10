محمد بن راشد يستقبل قادة ومسؤولين مشاركين في القمة العالمية للحكومات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فندق "النسيم" في مدينة جميرا صباح اليوم، عدداً من رؤساء الدول والحكومات والقيادات السياسية والاقتصادية المشاركين في أعمال القمة العالمية السابعة للحكومات المنعقدة في مدينة جميرا.

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