القمة العالمية للحكومات: الإبداع والابتكار أيقونة النجاح لغد مشرق

الإبداع والابتكار والخيال، تلك هي ركائز المستقبل التي تنتهجها دولة الإمارات طريقاً وتستند إليها من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأضحت اليوم تشكل أيقونة النجاح بالنسبة لأي حكومة تتطلع لغد أكثر إشراقاً يحقق طموحات الشعوب.

ومع انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات اليوم، أكد الحدث العالمي أن قدرة الحكومات على التعاطي مع المتغيرات المتسارعة والثورة والصناعية الرابعة تتطلب التركيز على الإبداع والخيال والابتكار والعمل على أن تكون هذه الركائز منهاج عمل لأجيال المستقبل.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات خلال حديثة في الجلسة الافتتاحية للقمة إن الحكومات تحتاج إلى التحفيز على الإبداع والابتكار والخيال من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التكنولوجية المتلاحقة..مشيراً إلى أننا ننتقل الآن من عصر المعلومات إلى عصر الإبداع والخيال ويجب أن نسعى إلى تنشئة الأجيال على هذا النهج.

إلى ذلك أكد مشاركون في أعمال القمة العالمية للحكومات في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن حكومات المستقبل يجب أن يكون الإبداع والابتكار والخيال ركائز أساسية في عملها..مشيرين إلى أنه في ظل الثورة الصناعية الرابعة وعصر الذكاء الاصطناعي أضحت هناك حاجة ماسة إلى مواكبة هذا التطور التكنولوجي بالتركيز على ترسيخ نهج الإبداع والابتكار لدى الأجيال الناشئة.

وقال سعادة فرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة أن دولة الإمارات من خلال احتضانها لأعمال القمة العالمية للحكومات توفر منصة مثالية لمختلف دول العالم من أجل استشراف المستقبل وبحث ما تحتاجه من أجل أن تنجح في أداء دورها على الوجه الأكمل لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات.

وأضاف سعادته أن الإبداع والابتكار والخيال أيضاً تشكل جميعاً متطلبات أساسية لأي عمل حكومي في المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها العالم أجمع.

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من جانبه قال ديف توراخيا مؤسس ميديا. نت في الولايات المتحدة الأمريكية إننا اليوم نجتمع في دولة الإمارات خلال القمة العالمية للحكومات من أجل التباحث حول أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومات لتوفير الحياة الكريمة للإنسان في مختلف المجتمعات.

وأضاف أن الجلسة الافتتاحية للقمة أكدت أهمية دور الإبداع والابتكار والخيال في المستقبل..مشيراً إلى أن إطلاق العنان لطاقات الأجيال الناشئة وتحفيزهم على طرح أفكار متطورة للمستقبل وخدمة مسيرة العمل الحكومي تشكل ضرورة ملحة في العصر الحديث.

من جهته قال فيسنتي فوكس رائد أعمال مشارك في القمة العالمية للحكومات إن حكومات العالم اليوم أمامها مسؤولية كبيرة من أجل مواكبة تغييرات المستقبل الذي باتت اليوم تتم بوتيرة متسارعة وتتطلب من الجميع العمل على تحفيز الإبداع والابتكار لدى الأجيال الناشئة وتبني خطوات طموحة للمستقبل.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بمشاركة أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون، وقيادات 30 منظمة دولية، يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل العالم.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة.