كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة ساعات سويسرية فاخرة تحتفي بتراث الإمارات بساعة جديدة

قامت شركة الساعات السويسرية الفاخرة Jaque Droz بإنتاج نسخة جديدة من Bird Repeater automaton الشهيرة خصيصاً لنسخة 2019 من مهرجان دبي للتسوق.

النموذج الجديد مستوحى من الصقر، الرمز الوطني لدولة الإمارات، ويستمد 280 عامًا من تاريخ Jaquet Droz Art of Astonishment، ويواصل تقاليد الحرف اليدوية والزخرفة الراقية التي تم غرسها أولاً في الشركة من قبل الأب المؤسس لها في القرن ال 18.

وكشف النقاب في فرع “جاكيت دروز” في “دبي مول” في بداية العام، عن الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 47 ملم التي تعرض مشهدًا صحراويًا في عرق اللؤلؤ، في حين أن أهم ما يميز الساعة هي الصقور المنقوشة والمطلية تماما باليد.

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وفي مقدمة المشهد الصحراوي – الذي يصور فن الصيد بالصقور منذ ألف عام، وهو تقليد مدرج على قائمة التراث غير المادي لليونسكو منذ عام 2012 – هناك عش الذهب الأصفر والأحمر مع اثنين من الصقور واثنين من الكتاكيت، بحسب موقع superyachts.

ويقول كريستيان لاتمان، الرئيس التنفيذي للشركة: “لقد كانت ساعات Jaquet Droz مستوحاة دائماً من الطبيعة والثقافة البدوية، التي تعد مصدر إلهام كبير جداً للرسم والحفر، وكذلك لأجهزتنا الآلية، التي تحاول تكرار تحركات الطبيعة”.

وأضاف “إن فن الصيد بالصقور الذي يعود إلى آلاف السنين، وهو عنصر أساسي في هوية دولة الإمارات يلهمنا أيضًا لتحقيق هذه القطعة الاستثنائية”.

يذكر أن سعر Bird Falcon Bird يبلغ 545،000 دولار.