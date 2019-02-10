كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل ستصبح المنازل في دبي بأسعار معقولة أكثر في 2019؟

من المتوقع أن يتم تسليم أكثر من 28500 وحدة سكنية في دبي بحلول نهاية عام 2019، حسب ما أفادت به “كور” الاستشارية في تقدير متحفظ. ويقارن هذا مع الرقم المعلن من 56000 وحدة.

وتم تسليم حوالي 21،700 وحدة سكنية في عام 2018، وهو أعلى عدد منذ عام 2011. وحوالي 83 في المائة من المساكن الجديدة في 2018 كانت ضمن وحدات الشقق السكنية، في حين كانت 17 في المائة عبارة عن فلل.

وتشمل عمليات التسليم البارزة في عام 2018 عمليات تسليم متعددة للمشاريع في داماك هيلز وحياة تاون هاوس، وبلوواترز ريزيدنسز، وأويا ريزيدنسز في موتور سيتي.

ومن بين الوحدات المنتظر تسليمها في 2019، من المتوقع أن تصل نسبة الشقق إلى 81 في المائة، مقابل 19 للفلل. ويتوقع معظم عمليات التسليم في الجزء المتوسط ​​التكلفة في السوق في المناطق الخارجية، حيث يتوقع أن تحظى دبي لاند ودائرة قرية جميرا ومثلث قرية جمير ثلث جميع عمليات التسليم، بحسب خليج تايمز.

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ووفقاً لتحديث كور السنوي لسوق دبي: “كان عام 2018 عامًا من الإصلاحات البارزة، حيث أعلنت حكومة الإمارات عن عدد من المبادرات الصديقة للمقيمين والمستثمرين. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات تأثير إيجابي بعيد المدى على معنويات الشركات وحجم السياحة. وفي حين أن مؤشرات الطلب الأخرى مثل إجمالي الناتج المحلي والسكان وحجم المبيعات الثانوية تظهر أيضا نموا مطردا، فإن الردع من جانب العرض يستمر في التأثير على السوق – وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر على المدى القريب “.

وقال إدوارد ماكورا، الشريك في شركة كور، إن: “2019 و 2020 هما عامان حاسمان في مسار النمو في دبي. وعلى الرغم من تباطؤ الوتيرة تراجع الأسعار نسبيًا، فإننا نتوقع تباطؤًا في المبيعات واسترداد أسعار الإيجارات، ومن المتوقع أن تفوق الإمدادات المستقبلية الطلب في العامين المقبلين. ”

وانخفض حجم المعاملات على الخارطة بنسبة 30 في المائة تقريبا من عام 2017 إلى عام 2018، في حين شهدت مبيعات السوق الثانوية (مبيعات النقد والرهن العقاري) زيادة بنسبة 9 في المائة، مما يعكس سوق المستخدم النهائي.

وأوضح ماكورا: “يعكس هذا التباطؤ في المعاملات خارج الخطة اتجاهين، أولهما أنه هناك عدد أقل من عمليات الإطلاق على الخارطة في عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة. ثانيا، يفضل المطورون بيع المخزون أقرب إلى التاريخ الفعلي للتسليم للحصول على أعلى سعر من كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء “.