كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تعرف على وحدات النقل الجديدة المعلقة في دبي شهد اليوم الأول لقمة الحكومات العالمية 2019 المقام في دبي عرض هيئة الطرق والمواصلات وحدات النقل الجديدة المعلقة التي سيتم نشرها في المدينة. وعرضت هيئة الطرق والمواصلات خلال مشاركتها بهذا الحدث العالمي نموذجين للمركبة، الأولى تستوعب راكبين ويمكنها السفر بسرعة 150 كيلومتراً في الساعة، والثانية يمكنها نقل حتى 6 أشخاص بنفس السرعة، بحسب غلف نيوز. وستساعد هذه المركبات في تشكيل مستقبل النقل في دبي، حيث تشغل مساحة صغيرة من الأرض، وتتمتع بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، وتستخدم سككاً حديدية مبتكرة وتعمل باستخدام نظام تحكم آلي.

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