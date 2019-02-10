«نظم المكافحة» تشمل 12 ألف مزرعة نخيل بالعين

جمعة النعيمي (العين)

بلغ عدد المزارع لمنطقة العين المستفيدة من برنامج نظم المكافحة المتكاملة للآفات التي تصيب أشجار النخيل وتنفيذ عمليات المكافحة وفقاً لنتائج المسح الشامل لمزارع النخيل بإمارة أبوظبي حوالي 11698 مزرعة بعدد نخيل بلغ 3875302، حيث ترتب على تنفيذ هذه الخدمات الكثير من الفوائد الإيجابية حيث تم اصطياد 663970 سوسة نخيل حمراء، كما تم اصطياد عدد 181809 حفار ساق النخيل، وتم اصطياد عدد 396013 حفار عذوق النخيل في عام 2018، بحسب مركز خدمات المزارعين بأبوظبي.

وتم استهدف الآفات ذات التأثير السلبي على أشجار النخيل مثل حفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة وحفار عذوق النخيل، وسوسة النخيل الحمراء، ودودة البلح الصغرى، وحلم الغبار. وقد تم تركيب عدد 11698 مصيدة ضوئية في المزارع تعتمد النظام المبتكر من المركز للمصائد الضوئية الجافة. كما تمت إزالة 2326 نخلة مصابة إصابات بالغة في 208 مزارع على مستوى منطقة العين، وتم فرم هذه الأشجار وتحويل ناتج الفرم لإعادة تدويرها كسماد عضوي.

يشار إلى أن خدمات الإدارة المتكاملة لآفات النخيل تمثل واحدة من الخدمات الاستباقية التي ينفذها المركز لحماية الثروة الوطنية من أشجار النخيل في كافة مزارع إمارة أبوظبي وزيادة إنتاج التمور الذي يمثل أحد المنتجات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعمل المركز على تطبيق نظم الإدارة المتكاملة لخدمات النخيل وتوعية المزارعين بطرق رعاية أشجار النخيل من بداية الموسم وحتى جني الثمار، كما يعمل على تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات التي تصيب أشجار النخيل وتنفيذ عمليات المكافحة وفقاً لنتائج المسح الشامل لمزارع النخيل بإمارة أبوظبي والذي شمل 6.8 مليون نخلة في 22572 مزرعة على مستوى الإمارة للكشف عن النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء والحفارات وغيرها من الآفات.