الامارات | ولي عهد الشارقة يوجّه بإطلاق جائزة للابتكار

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الشارقة يوجّه بإطلاق جائزة للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ولي عهد الشارقة استمع إلى شروح من مختلف الجهات المشاركة في المعرض. من المصدر

وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بإطلاق جائزة للابتكار، يكرم خلالها أفضل ثلاثة ابتكارات مقدمة من الجهات المشاركة، ضمن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، بدءاً من العام المقبل، على أن يتم تكريم الجهات الفائزة في حفل يخصص لذلك.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، والذي نظم في قاعة المدينة الجامعية.

وتجول سموه في أرجاء المعرض، حيث استمع إلى شروح مفصلة من مختلف الجهات المشاركة في المعرض بمحاوره المتنوعة، وهي: الطاقة المتجددة والاستدامة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا كممكنات. واطلع سموه خلال الجولة على ابتكارات كل قطاع، ومدى أهمية كل مبتكر، وأهدافه وفوائده المتوقعة، حيث شملت المبادرات 65 مبادرة مبتكرة، من مختلف الجهات المشاركة.

وطاف سموه، خلال الجولة، على الابتكارات المختلفة المميزة، التي يضمها كل جناح من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، حيث تعرف سموه إلى العديد من الابتكارات الجديدة، التي تضاف إلى رصيد إمارة الشارقة، في مختلف القطاعات العلمية والعملية والتطبيقية ومجالات العمل العام.

وأشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بما تضمنه المعرض من مبادرات مبتكرة ومتنوعة، والتي من شأنها خدمة مختلف القطاعات، وتقديم حلول مبتكرة للخدمات في المستقبل، الأمر الذي يدل على اهتمام إمارة الشارقة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار.

وعقب نهاية الجولة، كرم سموه رعاة الحدث، وهم كل من: هيئة مطار الشارقة الدولي، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، والمنطقة الحرة بالحمرية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي.

كما كرم سموه الأمين العام للمجلس التنفيذي بالشارقة، المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، على دعمه وجهوده في إنجاح فعاليات شهر الإمارات للابتكار، في إمارة الشارقة.

ويشارك في المعرض 34 مؤسسة تعليمية و17 جهة اتحادية ومحلية، إلى جانب 15 مؤسسة من القطاع الخاص.

ويتضمن برنامج شهر الإمارات للابتكار في الشارقة خمس جلسات حوارية ومناظرات و48 ورشة عمل، وتنظم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على مدار ثلاثة أيام «هاكاثون الإمارات» بيانات للسعادة وجودة الحياة في دورته الثانية، وجاءت المبادرات المشاركة في قطاع التكنولوجيا من قبل 28 جهة، بينما شارك القطاع الصحي بعدد 12 مبادرة، واستعرض قطاع التعليم 11 مبادرة، وحظي قطاع الاستدامة بـ14 مبادرة.