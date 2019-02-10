الامارات | لافتة مكسورة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لافتة تحذيرية أسقطها العبث أرضاً في أحد شوارع منطقة الوثبة، في أبوظبي، وتحديداً الطريق القريب من مهرجان الشيخ زايد التراثي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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