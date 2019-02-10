الامارات | أمينة محمد: مشاركة التجارب أبرز عوامل تعزيز حوارات التنمية المستدامة

شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة محمد: مشاركة التجارب أبرز عوامل تعزيز حوارات التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حكومات العالم المشاركة في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، رؤاها لأهم عوامل لتعزيز الحوارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت خلال كلمتها الافتتاحية لأعمال «منتدى أهداف التنمية المستدامة»، أن من أهم عوامل تعزيز حوار التنمية المستدامة، تعزيز الالتزام بمشاركة التجارب والأدوات والتقارير حول مدى التقدم بما يساعد على تحديد الثغرات، وتسريع وتيرة الخطوات العملية التي تدعم التغيير.

وأشارت إلى أن على القادة الاستفادة من المنصات العالمية المتاحة، مثل القمة العالمية للحكومات، لتبادل المعرفة والدروس المستفادة، بما في ذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وشددت على بذل المزيد من الجهود لبناء مؤسسات حكومية فاعلة وشاملة ومسؤولة تحت قيادة قوية ومنفتحة على التحول والتغيير على المستويات الوطنية والدولية، منوهة بأن ذلك يتجاوز تقديم الخدمات إلى ضمان حصول الناس على التعليم والصحة والمياه والاحتياجات الأساسية.