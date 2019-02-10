وزير الصحة: الإعلان عن مبادرات جديدة خلال «قمة الحكومات»

آمنة الكتبي (دبي)

قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع لـ«الاتحاد»، إنه سيتم الإعلان عن مبادرات جديدة خلال القمة العالمية للحكومات من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي إلى أرفع المستويات، وبما يحقق المعايير العالمية للجودة، ويتلاءم مع الاستراتيجية الصحية الوطنية، ورؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى إيجاد مستقبل صحي فريد قائم على الابتكار. وقال معاليه، إن الذكاء الاصطناعي سيؤدي دوراً هائلاً في تطوير الخدمات الصحية، وتعمل الوزارة في توظيف خدمات الذكاء الاصطناعي وسوف تخفف الضغط على الطبيب، وتسهل الوصول للخدمات الصحية في أقل مدة زمنية. وأضاف أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وضعت أولويات تتلاءم مع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، لأن الهدف دوماً هو توفير خدمات صحية عالمية متكاملة وشاملة ومتميزة ومبتكرة، لضمان وقاية المجتمع من الأمراض، ونشر توعية على أعلى المستويات، لأن الوقاية دوماً هي الأساس في الرعاية الطبية للمجتمعات. وعن توظيف تقنيات «الذكاء الاصطناعي»، قال العويس: تم توظيفها في أجهزة الأشعة السينية للفحص الطبي ضمن إجراءات الإقامة في الدولة، بهدف تحصين المجتمع من الأمراض السارية والارتقاء بالخدمات الطبية والوقائية ولإسعاد المتعاملين.

وقال: تستند هذه التقنية الذكية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزة الأشعة السينية للتعرف إلى الأمراض السارية عبر صورة الأشعة السينية للمريض لتحديد احتمال الإصابة بالأمراض السارية.