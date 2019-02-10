عمر العلماء: العمل جارٍ لوضع معايير حوكمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف معالي عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن العمل جارٍ على وضع معايير للحوكمة الفاعلة لفهم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير النظرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، من خلال وضع أطر تشريعية «واضحة ومتكاملة».

وأشار معاليه، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن الذكاء الاصطناعي ينظر له بنظرة إيجابية وأحياناً بنظرة سلبية، لأن هناك تخوفاً وعدم إلمام بشكل كامل وصحيح بالموضوع، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة لإزالة هذه الهواجس، هي جلب أفضل العقول والمواهب لفهم التحديات والإيجابيات والفرص المتعلقة بالتقنيات الحديثة والمهمة.

وقال: «نهدف إلى استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في كافة القطاعات بأعلى مستويات الكفاءة فضلاً عن استثمار الطاقات الوطنية والعالمية على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية بطريقة متكاملة بما يسهم في دفع عجلة التنمية وصنع المستقبل».

وأشار معاليه إلى عقد اجتماع يوم أمس بمشاركة 250 خبيراً عالمياً، يمثلون أفضل العقول والمواهب على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، ليقوموا بوضع التشريعات المقترحة للذكاء الاصطناعي والتصدي للتحديات والعمل على تعزيز الإيجابيات والخروج بتوصيات للتنفيذ والاستفادة منها في التصور النهائي الذي تضعه دولة الإمارات في هذا الجانب.

وقال: «نعمل على تطوير الكوادر الوطنية واستقطاب العقول العالمية في مجال البيانات وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية، لتكون الإمارات رائدة وأكثر جاهزية لتغيرات المستقبل عبر توفير البنية التحتية الرقمية الأكثر تطوراً على مستوى العالم».

ونوه بأن الذكاء الاصطناعي قطاع ناشئ ومهم على الصعيدين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، ويلعب دوراً مهماً في رسم استراتيجيات تطوير العمل الحكومي لدى الحكومات العالمية.

ولفت وزير الذكاء الاصطناعي إلى أن دولة الإمارات تعتزم تصدير مقترحاتها وتجاربها وتصوراتها المستقبلية، المتعلقة بالتطوير الإيجابي للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الحكومة تؤمن بأن العمل مع الدول الأخرى والكفاءات العالمية، هو الطريق الصحيح لنشر وتعزيز إيجابيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتجاوز سلبياته.

وقال: «سنقوم بتصدير خبراتنا الإماراتية للعالم، وأيضاً الأطر المناسبة للتعامل معها؛ لأنه إذا تركنا تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي، قد يحدث خلل في الاستخدامات، ونحن نريد أن تصل الفوائد للعالم».

وأضاف معاليه: «يمثل الذكاء الاصطناعي أبرز الركائز الرئيسية لتحقيق استراتيجيات المستقبل في دولة الإمارات التي تهدف إلى تحقيق الريادة عالمياً في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية من خلال الاعتماد على التقنيات المتقدمة في تطوير الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول العام 2031».

وأكد أنه مع التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع، وما يشهده العالم من تحولات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، سيكون الذكاء الاصطناعي محرك التقدم والنمو والازدهار خلال السنوات المقبلة.

ونوه بأن الذكاء الاصطناعي مع ما يستتبعه من ابتكارات، يؤسس لعالم جديد.