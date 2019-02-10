الإمارات أحرزت تقدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، أن إصدار دولة الإمارات للنسخة الثالثة من تقرير تفصيلي عن الوضع التنفيذي للمؤشرات المختلفة للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة 2030، يعكس مدى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال.

ونوه محيي الدين باهتمام دولة الإمارات بالبيانات واستفادتها من استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للبيانات والربط ما بين البيانات ومتابعة الأداء وما يتعلق بحوكمة التنمية المستدامة من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر من المنطقة يبدو هناك قدر من التحدي على مستوى الدول العربية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى أن أبرز هذه التحديات يتمثل في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي أكثر مما ينبغي وزيادة نسبة الدين للدخل القومي، إلى جانب أن الاهتمام بالتنمية المستدامة على المستوى المحلي أقل مما هو مطلوب وهذا يعطي بعداً للتحدي في إطار عملية التنفيذ والتمويل.

وشدد محيي الدين على ضرورة التحرك سريعاً والانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، لافتاً إلى مضي ألف يوم منذ الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة في 2016 واستهداف تنفيذها في 2030 حيث لا يتبقى سوى 4 آلاف يوم فقط، وهي مدة أربعة برامج تمويلية أو مدة زمنية لأربع دورات لموازنات الدول.

وقال: إن المؤشرات المبدئية تشير إلى أن هناك تفاوتات بين الدول العربية باستثناء دولة الإمارات التي أحرزت تقدماً ملموساً في هذا الإطار وتقدمت عن غيرها، مشيراً إلى أن هناك دولاً عربية أخرى أحرزت قدراً من التحسن النسبي في بعض مؤشرات التنمية المستدامة.

وأكد محيي الدين أن العالم تجاوز مرحلة الكلام العام والمرسل حول أهمية التنمية المستدامة، وأهمية مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاصة والبيانات، وأصبحنا الآن في مرحلة تنفيذ الأهداف، رغم وجود تحديات كبرى أبرزها تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات الديون وعجز الموازنة.

ووصف السنوات العشر الماضية في بعض الدول العربية بأنها كانت مفقودة النمو، وذلك مع زيادة معدلات البطالة والفقر في العديد من الدول، مشيراً إلى أن مستوى الفقر المدقع زاد بمقدار الضعف واقترب بنسبة 6% من السكان في مقابل تراجعه بالمناطق الأخرى بما في ذلك أفريقيا.

وأضاف أن هناك مشكلة كبرى، وهي البطالة، حيث إن الدول محتاجة لتوفير 10 ملايين فرصة عمل سنوياً، موضحاً أن تلك المشكلة لا تتوقف فقط على العوامل الجيوسياسية، بل إنها مرتبطة أيضاً بمشاكل الوضع الاقتصادي والأولويات المرتبطة بعمليات التمويل والتنمية فهذه المسائل تحتاج لضبط مع حلول العقد العشريني من هذا القرن.

وأضاف إننا نحتاج من الدول العربية أن يكون في مقدمة أولوياتها تطبيق أهداف التنمية، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مطالب على الدول العربية تطبيقها الفترة المقبلة وأولها استخدام قواعد البيانات الكبرى في تطوير معرفتها عن أهداف التنمية من التكنولوجيا المتاحة بالوقت الحالي بالعالم، أما ثاني تلك المطالب فاستخدام ما يعرف بالابتكار المالي واستخدامه جنباً إلى جنب مع ما هو متيسر من موارد مالية حكومية توجه لمواجهة الفقر أو تحسن الرعاية الصحية أو البنية التحتية مثلما حققت عدة دول نجاحات في هذا الشأن مثل كولومبيا وجورجيا، والتي أشير لنجاحها في عمليات الإصلاح المالي من خلال عدة تقارير سابقة، لافتاً إلى أن المطلب الثالث من تلك المطالب هو التطبيق على المستوى المحلي وليس على المستوى المركزي.