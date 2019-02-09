سامي عبدالرؤوف (دبي)

كشفت ورشة صناعة القادة في الدول النامية، أمس، عن وجود تعاون بين حكومة دولة الإمارات وجهة متخصصة، ويركز هذا التعاون على العديد من مجالات الإبداع، من بينها العمل على 12 مشروعاً تهتم بالجيل الصاعد وكبار المواطنين والاستفادة من أفكارهم الإبداعية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على خلق وتعزيز الإبداع لدى طلاب المدارس.

وأشار أحد المتحدثين، إلى أن العمل مع حكومة دولة الإمارات ساعده على تغيير حياته، حيث استطاع أن يطلع على كثير من التجارب الثرية في مجال الابتكار والإبداع، مؤكداً أن الإمارات تكافح التعصب بالابتكار والإبداع، كما أنها تتميز بالاندماج الإبداعي في مختلف المجالات، وهو ما ساعدها على التقدم عالمياً. وقال: «نعيش في عالم يتميز بأنه رقمي وتقل فيه الوفرة المالية، وهو ما يستلزم العمل على الاستفادة من المعلومات والتقنيات الحديثة في مجال الإبداع وتبني أفكار أكثر تقدمية، تساعد على إيجاد أجيال قادرة على بناء المستقبل وصناعة حياة أفضل، وهو ما تقوم به الإمارات في الوقت الحالي، وتقدم نموذجاً واضحاً في هذا المجال». ودعا أحد المتحدثين، إلى الاعتماد على عقلية وإمكانات الآخرين من خلال التعاون والتنسيق والاستماع إلى الأفكار الأخرى والمقترحات، وخاصة غير الاعتيادية منها، مؤكداً أهمية ابتكار ما هو جديد لخدمة العالم وتشجيع التنسيق والتعاون على مستوى الدولة والمؤسسات والأفراد، لأن ذلك يخلق البيئة المناسبة للإبداع.