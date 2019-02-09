حاكم رأس الخيمة ووليا عهد الشارقة والفجيرة والشيوخ يحضرون أفراح القواسم

الشارقة (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم الشيخ محمد بن خالد بن أحمد القاسمي، بمناسبة زفاف نجلهم الشيخ عبدالله إلى كريمة الشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي. كما حضر الحفل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمركز الجواهر للمناسبات، الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري لصاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب الحاكم في كلباء، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة التنمية والإحصاء بالشارقة، والشيخ خالد بن محمد بن خالد القاسمي، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة.