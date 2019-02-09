أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، حفل الزفاف الذي أقامه خلفان محمد بن فارس المزروعي وأحمد محمد بن فارس المزروعي بمناسبة زفاف أنجالهم فرج إلى كريمة محمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومحمد إلى كريمة سالم محمد بن هلال المزروعي، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين والمدعوين. واشتمل الحفل على العديد من العروض والأهازيج الشعبية.

كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن زايد يحضر أفراح المزاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.